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Kaynak: İHA

Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü ile bordo-mavili kulübün Süper Lig'de kazandığı ilk şampiyonluğun 50. yılı dolayısıyla Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda tören düzenlendi.

Programa kulüp yöneticileri, yerel yöneticiler ve çok sayıda taraftar katılırken konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'BİZİM TAŞIDIĞIMIZ TRABZONSPOR'UN ŞEREFLİ ARMASIDIR'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim olarak tüm enerjilerini kulübün başarısı için harcadıklarını söyledi.

Doğan, "Biz hangi sorumluluğu taşıdığımızı çok iyi biliyoruz. Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Camiaya gönül veren herkes şunu bilmelidir ki biz Trabzonspor ile yaşıyoruz. Enerjimizin tamamını Trabzonspor için harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

'HAYAL DENİLEN HEDEFLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK'

Göreve geldikleri günden bu yana önemli adımlar attıklarını belirten Doğan, geleceğe dair de umut verdi.

Başkan Doğan, "Göreve geldiğimizde hayal olarak görülen hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı yarınlar için canla başla çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu ateşi daha da büyütmek ve gelecek nesillere teslim etmektir." dedi.

'TRABZONSPOR EN KIYMETLİ EMANETİMİZDİR'

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise bordo-mavili kulübün şehir için taşıdığı değere vurgu yaptı.

Ören, "Nerede bordo-mavi forma ve atan bir kalp varsa Trabzonspor oradadır. Bu arma gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli emanetimizdir. Trabzonspor'a sahip çıkmak şehrin kültürüne ve hafızasına sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR BU ŞEHRİN KARAKTERİDİR'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzonspor'un yalnızca sportif başarılarıyla değil, şehrin mücadele ruhunu temsil eden bir değer olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda ikinci 50 yılda yeni başarı hikayeleri yazılması gerektiğini belirten Genç, tüm camiaya birlik çağrısında bulunarak Trabzonspor'un yeniden şampiyonluğa ulaşacağına inandığını ifade etti.