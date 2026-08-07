Kaynak: DHA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferinin perde arkasını anlattı.

Doğan, Mısırlı yıldızın çok daha yüksek teklifler almasına rağmen Trabzonspor'u tercih ettiğini belirterek, taraftarın gösterdiği sevginin transferde belirleyici olduğunu ifade etti.

'SALAH'I PARAYLA İKNA ETMEDİK'

Transferin maddi şartlardan çok farklı dinamiklerle gerçekleştiğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Salah'ı parayla ikna etmedik. Salah gibi bir oyuncuyu parayla Trabzon'a getiremezsiniz. Bize gösterdiği kontrat, bizim teklifimizin yaklaşık dört katıydı. Onun istediği şey bu heyecanı ve sevgiyi yaşamaktı." dedi.

'İYİ Kİ BENİ BURAYA GETİRDİNİZ'

İlk görüşmelerde Salah'a Trabzon'da hayatı boyunca unutamayacağı bir sevgi göreceğini söylediğini belirten Doğan, "İstanbul'daki karşılamanın ardından bana inanamadığını söyledi. Ben de 'Trabzon'u gör' dedim. Dün havaalanından çıkarken bize teşekkür etti ve 'İyi ki beni buraya getirdiniz' dedi. Burada olmaktan çok mutlu." diyerek yıldız futbolcunun yaşadığı ilk izlenimleri de paylaştı.

MUÇİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Başkan Doğan, 10 numaralı formasını Mohamed Salah'a devreden Ernest Muçi'nin davranışının kendisini duygulandırdığını ifade etti.

'KİMSENİN SPONSOR OLDUĞU YOK'

Transferin finansmanıyla ilgili ortaya atılan iddialara da açıklık getiren Doğan, "Kimsenin sponsor olduğu falan yok. En büyük teşekkürü taraftarımıza ediyorum. Sadece dünden bugüne kombine satışlarından elde edilen ciro yaklaşık 450 milyon liraya ulaştı. Taraftarımız bize güçlü bir mesaj verdi." ifadelerini kullanarak sponsorluk konusunda çıkan söylentileri yalanladı.

'100 MİLYON EURO SATIŞ YAPAN TAKIM İSTEDİĞİ OYUNCUYU ALIR'

Transfer bütçesiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren bordo mavili kulübün başkanı, "“Şimdi İstanbul takımları aldığı zaman bu konular konuşulmuyor, biz aldığımız zaman konuşuluyor. Farklı bir şey söylemek istemiyorum bu camialara. Çok gereksiz konuşmalar, gereksiz laflar. Trabzonspor son dönemde 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satışı yaptı. Böyle bir kulüp istediği futbolcuyu alabilir. Üstelik elimizde satılabilecek çok değerli oyuncular da var." ifadelerini kullandı.

SANTRFOR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Transfer çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Doğan, "Santrfor arayışımız sürüyor. Planlamamız doğrultusunda hareket ediyoruz. Gerekli zamanda taraftarımıza yeni gelişmeleri paylaşacağız." diye konuştu.

TREZEGUET DETAYI

Mohamed Salah'ın transfer sürecinde eski Trabzonsporlu Trezeguet'nin önemli rol oynadığını da açıkladı.

Doğan, "Trezeguet bize bu süreçte çok büyük destek verdi. Salah ile neredeyse her gün konuşarak Trabzonspor'u anlattı ve transferin gerçekleşmesinde önemli katkı sağladı." dedi.