Trabzonspor, Liverpool'da geçirdiği 9 yılda Premier Lig'e damga vuran Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı renklerine başladı.

Başkan Ertuğrul Doğan Salah transferine ilişkin Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

'DÜNYA KUPASI'NDA DA GÖRÜŞMEMİZ OLMUŞTU'

Transfer sürecine dair konuşan Ertuğrul Doğan, "Salah'ın kariyerini konuşacak halimiz yok, Premier Lig'in en büyük oyuncusu. Çok pozitif bir arkadaşımız. Trabzonspor'a ciddi faydası olacağını düşünüyorum.

Dünya Kupası sırasında Salah'ın menajeriyle görüşme olmuştu ama başka takımlar da vardı, o yüzden ilerletmedik. Daha sonra tekrar başladı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık, hızlı bir şekilde anlaştık. İki taraf da ilk dakikadan itibaren olumlu bir şekilde görüştü, 4-5 gün içinde sonuçlandırmış olduk. Kafamızda almak vardı, biz her şeye hazırdık, onların da hiç olmayacak istekleri yoktu." ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİNE YANIT: 'BİZ İSTEDİK VE ALDIK'

Serdal Adalı'nın Salah ile ilgili 'Biz almak istemedik.' demecinin sorulması üzerine Ertuğrul Doğan, "Hiçbir bilgim yok, biz istedik ve aldık."yanıtını verdi.

'BU YIL ZİRVE YARIŞINDA OLACAĞIZ'

"Trabzonspor isterse dünyanın her yerinden her seviyede oyuncuyu buraya getirebilir." diyen Başkan Doğan, "İnşallah bu yıl zirve yarışının içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'UN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMI OLDUĞUNU GÖRDÜ'

İkna sürecinde eski futbolcuları Trezeguet'nin de olumlu referanslarının etkili olduğunu belirten Doğan, "Mohamed Salah’a görseller ilettik. Trabzonspor’un en büyük şehir takımı olduğunu gördü. Trabzon’da onu muhtemelen 20 bin kişi karşılayacak." diye konuştu.