Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında transfer çalışmalarıyla ilgili son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ERTUĞRUL DOĞAN: '4 OYUNCU İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTIK'

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kaç transfer yapacağına dair konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "4 oyuncu için de resmi teklif yaptık, pazarlıklar devam ediyor. 1 veya 2 oyuncu, belki 3 oyuncu ile birlikte takımımıza katmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

'OĞUZ AYDIN TRABZONSPOR'A GELMEK İSTEMEDİ'

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ile ilgilenip ilgilenmediklerine yönelik yaptığı açıklamada ise Ertuğrul Doğan şöyle konuştu:

"Oğuz Aydın konusunda Sadettin başkanı aradım. Kadroda düşünüp düşünmediklerini sordum. O da 'Görüşebilirsiniz.' diyince arkadaşlarımız Oğuz ile görüşme yaptı. Oğuz'un Trabzonspor'a gelmek istemediğini söylemesiyle birlikte transfer konusu kapandı."