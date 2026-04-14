Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından PFDK tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılmış, ayrıca 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletleri 1 maçlığına bloke edilmişti.

"GEREKİRSE BEDAVA ALIRIM"

Karara tepki gösteren Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, “Bir şekilde biz o stadı doldururuz. Gerekirse bedava alırım” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman ise pazar günü Papara Park’ta oynanacak Başakşehir FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Karaman, taraftarlara birlik çağrısı yaparak, “Başakşehir karşılaşmasında Trabzonspor’un inancını, birlik ruhunu ve sarsılmaz duruşunu hep birlikte göstereceğiz” dedi.

“40 BİN YÜREK TRİBÜNDE OLACAK”

Karaman, Papara Park’ta tam kapasite tribün hedeflediklerini belirterek, “Pazar günü Papara Park’ta omuz omuza verecek 40 bin yürek, yalnızca takımı desteklemek için değil, Trabzonspor’un gücünü tüm Türkiye’ye göstermek için tribünde olacak” ifadelerini kullandı.

“PAPARA PARK BİR FUTBOL ŞÖLENİ OLACAK”

Maçın önemine dikkat çeken Karaman, “Papara Park’ı bir futbol şölenine çevirmek istiyoruz. Tribünlerden gelecek her ses sahadaki mücadeleye güç katacaktır” dedi.

Takımımızın, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 30. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri 14 Nisan Salı (bugün) saat 21.00 itibarıyla satışa sunulacak



BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada Başakşehir maçı bilet fiyatları da duyuruldu: VIP Platinum B 12.500 TL, VIP Platinum A/C 10.000 TL, VIP Gold 7.500 TL, VIP Silver 5.000 TL, Batı Tribün 200 TL, Doğu ve Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 10 TL, Güney-Kuzey Kale Arkası 5 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerinin bilet alamayacağı, misafir tribünü biletlerinin ise yalnızca ilgili kart sahiplerine açık olacağı bildirildi.