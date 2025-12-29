Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında sezon başında attıkları adımların bugün sahada görünen karakterin temelini oluşturduğunu ifade etti. Trabzonspor'un her zaman büyük hedefleri olan, bu hedefleri planlı bir yapı üzerine inşa etmeyi görev sayan bir kulüp olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti: "Bu yıl yola çıkarken de böyle baktık meseleye. Doğru planlama, doğru insan kaynağı, doğru futbol aklı. Gençlerin enerjisini tecrübelilerin yol göstericiliğiyle bir araya getiren bir kadro kurduk. Şu an ortaya çıkan tablo bu kararın ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor. Sahamızda veya deplasmanda, öne geçtiğimiz anlarda ya da geriden geldiğimiz bölümlerde ortaya konan irade bize büyük gurur veriyor. Mücadeleyi bütün anlara yayan, oyunun ruhunu her saniyede diri tutan bir takımımız var. Bu yaklaşım Trabzonspor’un tarihsel kimliğine de yakışıyor. Taraftarımızın benimsediği, tribünlerin kalbini hızlandıran o karakterli oyun yeniden varlığını hissettiriyor. Bu noktada teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin payı oldukça büyük."

Başkan Doğan, Tekke'nin oyuncuları tanıma biçiminin, doğru müdahalelerinin ve anlık değişimlere uyumunun, takımı bir bütün haline getiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek "Sezon ilerledikçe takım içindeki uyumun artmasıyla birlikte sahaya yansıyan kalite de her hafta yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz ve yolun sonundaki konumumuzu hep birlikte göreceğiz. Ancak Trabzonspor'un hedefi her zaman büyük kupalara uzanan o yolu yürümektir. Bu kulübün genlerinde başka türlüsü yoktur" diye konuştu.

TRANSFERLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Doğan, şöyle konuştu: "İhtiyaç duyduğumuz takviyeleri hocamızla değerlendiriyoruz. Takım kimyasını koruyan, rekabeti büyüten ve bizi daha ileriye taşıyacak hamleleri en doğru şekilde yapma kararlılığındayız. Türkiye Kupası'nda ilk aşamayı geçip gruplara kalmamız da sezonun önemli başlıklarından biridir. Amacımız bu kupayı yeniden müzemizde görmektir. Trabzonspor adına her kulvar bir sorumluluktur, her hedef ulaşılması gereken bir merhaledir."

Ertuğrul Doğan, ülke futbolunun etrafında farklı tartışmaların sürdüğünü de belirterek, "Ancak Trabzonspor'un durduğu yer de her zaman nettir. Kurulduğumuz günden bugüne adaletin ve tertemiz rekabetin yanında olduk. Bizim için başarı, kirli alanlardan güç devşirmeden, sahadaki emeğin hakkını arayarak kazanılır. Türk futbolunun geleceğinin daha güçlü bir zemine oturması için adil yönetimlerin varlığı şarttır. Sahaya çıkan her takım eşit mesafede yönetilmeli, hak edenin karşılığını alabildiği bir organizasyon kurulmalıdır. Bazı hakemlerin görevini hakkıyla yapmak yerine imtiyaz dağıtan bir anlayışa yönelmesi, futbolumuzun en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumdadır. Fakat şuna inanıyorum. Bu lig er ya da geç gerçek rekabet zeminine kavuşacaktır. Futbolu gölgeleyen her unsur da bu oyundan uzaklaştırılacaktır" dedi.

Trabzonspor'un duruşundan güç alan bir camia olduğunu vurgulayan Doğan yazısını şöyle bitirdi: "Bugün sahada ortaya koyduğumuz enerji, tribünlerde hissedilen birlik duygusu ve şehrin takımıyla kurduğu bağ bize büyük bir yol gösteriyor. Bu yürüyüş, inancın ve emeğin birleşmesiyle daha da büyüyecek. Sezonun ilerleyen dönemlerinde birlikte çok daha güçlü anlara tanıklık edeceğiz. Çünkü bu kulüp umudu her zaman diri tutmanın ve hedefe yürürken bir an bile tereddüt göstermemenin adıdır. Trabzonspor’un yolculuğu sürüyor ve biz bu yolun her adımında daha yüksek bir ışığa doğru ilerliyoruz."