CHP'nin kurultay davasının 3'üncü duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına, birleştirme yönünde görüş gelirse duruşma kurulmaksızın birleştirme kararının verilmesine karar verdi.

Duruşma 1 Nisan'a ertelendi. Karara CHP’den “süreç sulandırılıyor “tepkisi geldi.

Mahkeme kararını değerlendiren hukukçu CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, görülen davalara ilişkin konuların ve mahkeme yerlerinin ayrı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Mahkemede alınan ara karar gösteriyor ki, davanın bir an önce sonuçlanması istenmiyor. Davalardan birini konusu yapılan kurultay ile ilgili iddiaları içeriyor, diğerini konusu ise yolsuzluk iddialarını içeriyor. Ankara’daki dava Asliye Ceza Mahkemesi bakarken, İstanbul’daki davaya ağır ceza mahkemesi bakıyor. CHP kurultayındaki iddialara ilişkin görülen davada böyle bir kararın alınması davanın sonuçlandırılmak istenmemesini ortaya koyuyor. Bu da ister istemez hukuki sürecin sulandırılmasını beraberinde getiriyor. Böyle bir kararın olaylar dikkate alınarak yapılacak değerlendirmede hukuk fakültelerinde sınıf geçirmezler. Ayrıca anayasamızın 141’inci maddesi ve CMUK 143’üncü madde gereksiz işlemlerle yargılamanın uzatılmasını yasaklar. Adalet geciktirilerek cezaya dönüştürülemez. Hukuk devletinde bunlara yer yoktur.”