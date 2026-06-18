Türkiye’de emek meselesi artık “kriz” başlığıyla açıklanamayacak kadar süreklilik kazanmış durumda. Kriz geçici bir durumdur; burada ise kalıcılaşmış bir yapıdan söz ediyoruz. Maden işçisinin geciken maaşı ile sözleşmeli öğretmenin belirsiz statüsü, aynı sistemin iki farklı yüzünü oluşturuyor.

Biri yerin altında üretimin fiziksel yükünü taşıyor, diğeri toplumun zihinsel üretimini. Fakat ikisi de ortak bir noktada buluşuyor: emeğin düzenli, güvenli ve onurlu bir karşılığa dönüşememesi.

Maden işçisi: üretimin bedeli değil, ertelenen hak

Maden işçisinin hikâyesi çoğu zaman “ekonomik sıkışıklık” başlığına indirgenir. Oysa mesele yalnızca finansal değildir. Geciken maaş, aslında geciken hayat demektir.

Bu gecikme artık istisna değil; bazı sektörlerde neredeyse norm haline gelmiştir. İşçi çalışır, üretir, risk alır; fakat karşılık “uygun koşullar oluştuğunda” verilir. Bu ifade, pratikte emeğin belirsizliğe mahkûm edilmesidir.

Burada kritik olan şudur: Hak verilmemesi değil, hakkın zamana yayılması bir yönetim tekniğine dönüşmüştür.

Sözleşmeli öğretmenlik: geleceği kurarken güvencesiz kalmak

Öğretmenlikteki dönüşüm daha sessiz ama aynı derecede derindir. Eğitim sistemi içinde öğretmen, giderek daha fazla sözleşmeli, daha fazla geçici ve daha fazla performans baskısı altında konumlanmaktadır.

Bu durum sadece ekonomik bir mesele değildir. Bir öğretmenin güvencesizliği, doğrudan eğitim kalitesine değil, toplumun uzun vadeli zihinsel istikrarına etki eder. Çünkü öğretmen, yalnızca bilgi aktaran değil; toplumsal sürekliliği taşıyan bir figürdür.

Ancak mevcut yapı, bu figürü giderek “idari değişken” haline getirmektedir.

Ortak yapı: emeğin ertelenebilir görülmesi

Maden işçisi ile öğretmeni aynı zeminde buluşturan şey meslek benzerliği değil, emeğin algılanma biçimidir.

Emek üretim için gereklidir ama öncelikli değildir

Haklar vardır ama zamanlaması esnektir

Güvence gerekir ama maliyet hesabına bağlıdır

Bu üçlü yapı, yalnızca ekonomik bir tercih değil, bir yönetim paradigmasıdır.

Hak arayışı kazanır ama sistem değişmezse kayıp devam eder

Son yıllarda Türkiye’de emek grupları zaman zaman hak arayışlarında sonuç alabilmektedir. Geciken maaşlar ödenmekte, bazı sözleşme krizleri çözülmektedir. Ancak asıl sorun burada bitmemektedir.

Çünkü kazanılan her hak, sistem aynı kaldığı sürece tekrar pazarlık konusu haline gelmektedir. Bugün çözülen bir sorun, yarın yeniden üretilebilmektedir.

Bu nedenle mesele sadece “hak almak” değil, hakkın tekrar pazarlık konusu olmaktan çıkarılmasıdır.

Gerçek kazanım, tekil çözümler değil; yapısal güvence üretmektir.

Asıl kırılma noktası: süreklilik ve güvence

Bir ülkede emek politikası, kriz anlarında değil normal zamanlarda belirlenir. Eğer sistem yalnızca baskı, eylem veya kriz sonrası düzeltme ile çalışıyorsa, orada kurumsal bir zayıflık vardır.

Maden işçisinin maaşı gecikmemeli; çünkü gecikmemesi “iyi yönetim” değil, temel standarttır.

Öğretmenin statüsü tartışma konusu olmamalı; çünkü eğitim “deneme alanı” değildir.

Sonuç: ertelenmeyen emek, ertelenmeyen toplum

Maden işçisi de öğretmen de aynı temel gerçeği gösteriyor: Türkiye’de emek, hâlâ tam anlamıyla güvenceye kavuşmuş bir hak kategorisi değildir; çoğu zaman ertelenebilir bir idari değişken gibi ele alınmaktadır.

Bu döngü kırılmadıkça, kazanılan her hak geçici bir rahatlama üretir ama kalıcı bir istikrar üretmez.

Gerçek mesele şudur:

Emek, kriz çıktığında hatırlanan bir unsur olmaktan çıkarılıp, sistemin değişmez temeli haline gelmedikçe hiçbir kazanım kalıcı olmayacaktır.