Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

KURA DEĞERLENDİRMESİ

Torunoğulları, kurayla ilgili olarak, "Konya şehrinin çıkmasına sevindim. Konyaspor ile ligde de deplasmanda oynayacağız. Kısa sürede iki kez Konya’ya gideceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

Yarı finaldeki muhtemel rakipleri Beşiktaş hakkında gelen soruya ise, "Yarı finalde de Beşiktaş’a gideceğiz. Beşiktaş ile derbiler deplasmanda zor olur. Ziraat sponsorluğundaki tüm organizasyonlarda şu ana kadar tüm kupaları aldık. İnşallah bu kupayı da alacağız." yanıtını verdi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Hakem tartışmaları ve takımın durumu ile ilgili soruları yanıtlayan Torunoğulları, "Dışarıdan eleştirmek kolay oluyor. Bir takımda 6-7 as futbolcu sakatlanınca planlamada ve oyun sisteminde değişiklik oluyor. Biz oyuncularımıza ve hocalarımıza inanıyoruz. Milli arada tüm sakat oyuncularımız geri dönecek. Eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

HAKEMLER VE VAR ÖNERİSİ

Hakem performanslarıyla ilgili soruya ise Torunoğulları, "Biz TFF ve hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz. Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna geliyoruz ve maçlar çok sıkıntılı olacak. Benim önerim, yabancı VAR hakemi olsun ve müsabakada oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında bulunsun. Böylece sıkıntı ve şikayetler ortadan kalkar." dedi.