Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetiminde görev alan ve transferlerde kilit rol oynayan Ertan Torunoğulları dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'4 TRANSFER HAZİRAN AYINDA KAMPA KATILACAKTI'

HT Spor'a konuşan Torunoğulları, "Biz 4 tane oyuncuyla da anlaşmıştık. Haziran ayında kampa katılacaklardı. Yani bütün çalışmamız o yöndeydi." dedi.

'BAŞKAN ADAYLARIYLA PAYLAŞTIK'

Anlaşma sağladıkları futbolcularla ilgili bilgileri başkan adaylarıyla paylaştıklarını ifade eden Torunoğulları, "Sağ olsun iki başkan adayı da, buradan da kendilerine teşekkür ediyorum, beni çağırdılar gittim sohbet ettik. Takımla ilgili bildiklerimizi paylaştık. Görüştüğümüz oyuncuları da kendileriyle paylaştık. Onlar da onun üzerine bir çalışma yapacaklar." diye konuştu.

4 OYUNCUNUN MEVKİLERİ

Ertan Torunoğulları anlaşma sağlanan isimlerin mevkilerini de açıklayarak, "Santrfor, sol stoper, sol bek... Onun üzerine biz 4 tane arkadaşımızla anlaşmıştık." sözlerini kullandı.