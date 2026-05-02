Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de sahasında Başakşehir FK’yi Anderson Talisca’nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları açıklamalarda bulundu.

TEDESCO YANITI

Maçla ilgili Ertan Torunoğulları, “Çok eksiğimiz olmasına rağmen ligin en formda takımlarından birine karşı çok iyi oynadık. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Buraya gelip takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Domenico Tedesco’nun ayrılığıyla ilgili soruya ise, “Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Hocamız gitti, ayrıldık. Bundan sonraki iki maçımıza bakıyoruz. Vedalaşacağız.” yanıtını verdi.

Torunoğulları, Tedesco ile ilgili başka bir soruya da şu ifadelerle cevap verdi: “Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Uğurlamaya giden taraftarlarımız gerçek taraftarlarımız. Onlar ne yapacaklarını biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Kimse bunu konuşmuyor. Rakibimizin bir oyuncusu sakatlandığında neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Giden gitmiştir, bundan sonrasına bakacağız.”