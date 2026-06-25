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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra yollarını ayıracağı futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek Ersin Destanoğlu'nun takımdaki geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

DEPORTIVO'NUN LİSTESİNDE

Beşiktaş altyapısından yetişen ve sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 25 yaşındaki kaleciyle birçok kulüp ilgileniyor. TRT Spor'un haberine göre, bu takımlar arasına son olarak LaLiga'ya 8 yıl aradan sonra yükselen Deportivo de La Coruna da katıldı.

TRANSFER KARARI BEKLENİYOR

Premier Lig'e yükselen Hull City ile LaLiga'dan düşen Girona'nın da takip ettiği milli kaleciye Arap Yarımadası'ndan da ilgi olduğu ve bazı kulüplerin resmi teklif hazırlığında bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin Ersin Destanoğlu'nun vereceği kararı beklediği, deneyimli kalecinin ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşündüğü ifade edildi. Siyah-beyazlı ekibin kaleci rotasyonuna ilişkin planlamasının da Ersin'in kararının ardından şekilleneceği kaydedildi.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Ersin Destanoğlu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 maçta görev yaptı. Genç kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 34 gol görürken 10 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Beşiktaş kariyerinde Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ersin, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişerek A takımın önemli isimlerinden biri oldu.