TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira, milli kaleci Ersin Destanoğlu’nu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin tamamlandığı belirtilerek oyuncuya “hoş geldin” mesajı verildi.
BEŞİKTAŞ’TAN SONRA İLK YURT DIŞI DENEYİMİ
Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı formayla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ersin Destanoğlu, kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giyecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
25 yaşındaki kaleci, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 32 maçta görev aldı. Ersin, bu karşılaşmaların 10’unda kalesini gole kapatarak dikkat çeken bir performans sergiledi.