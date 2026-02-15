Beşiktaş'ta son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alan ve bir türlü siyah beyazlı taraftarlarla yıldızı barışmayan Ersin Destanoğlu Başakşehir karşısında kritik kurtarışlarla maça damga vurdu.

ERSİN DESTANOĞLU'NU ÖNE ÇIKARDILAR

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevincini deplasman tribününü dolduran taraftarıyla yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, Ersin Destanoğlu'nu öne çıkararak milli kaleciyle özel bir jest yaptı.

Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh Ersin Destanoğlu'nu işaret ederek maçın kahramanının 25 yaşındaki file bekçisi olduğunu ifade etti. Taraftarlar da Ersin Destanoğlu'na destekte bulundu.

🦅 Beşiktaş'ta deplasman galibiyetinin üçlüsü Ersin Destanoğlu ve Mustafa Hekimoğlu'ndan! | #BFKvBJK pic.twitter.com/xokSyE42Jb — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 15, 2026

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ÇEKTİRDİ

Başakşehir maçındaki performansıyla Beşiktaş taraftarının yeniden gönlünü kazanmayı başaran Ersin Destanoğlu, galibiyet üçlüsü çektirerek geceyi taçlandırdı.

VAZQUEZ BİR SÜRE DAHA YEDEKTE BEKLEYEBİLİR

Ara transfer döneminin son gününde Roma'dan kiralık olarak transfer edilen Kolombiyalı kaleci Devis Vazquez, Ersin Destanoğlu'nun kritik galibiyete adını yazdırmasının ardından bir süre daha yedek kulübesinde bekleyebilir.