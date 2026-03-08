Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Türkiye’ye yönelik olası tehdit iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CNN International gibi bazı uluslararası medya kuruluşlarında yayımlanan haritalara tepki gösteren Şen, Türkiye üzerinden yapılan tartışmaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Şen, İran’a yönelik askeri operasyon tartışmalarına değinerek, bölgeye kara harekâtı yapılmasının kolay olmadığını ifade etti. “Tarih göstermiştir ki Pers’i karadan avlamak kolay bir iş değildir” diyen Şen, bu tür senaryoların sahada karşılık bulmasının zor olduğunu söyledi.

“ALGI OPERASYONU YAPILIYOR”

Türkiye’nin hedef alındığı yönündeki bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Şen, sosyal medyada dolaşıma sokulan eski Sevr haritalarının bilinçli bir propaganda aracı olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Şen, bu tür paylaşımların Türkiye’ye yönelik bir korku stratejisi oluşturmayı amaçladığını belirterek, “Bize boyun eğersen sorun olmaz mesajı verilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUKLARI DEĞERLENDİRİLMELİ”

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan haritaların dolaşıma sokulmasına da tepki gösteren Şen, bu tür propagandaları yapanların sorumluluklarının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.