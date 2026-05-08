Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerle yaptığı görüşmeleri aktaran Erol Mütercimler, kurultayın geçersiz sayılmasına yönelik hukuki girişimlerin Türk demokrasisini "dinamitlemek" anlamına geldiğini savundu.

Mütercimler’in analizinden öne çıkan kritik başlıklar şu şekilde:

"KILIÇDAROĞLU DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA, LİSTELER HAZIR"

Mütercimler, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden edindiği bilgilere dayanarak, eski genel başkanın Temmuz ayındaki mahkemeden "mutlak butlan" (kurultayın geçersizliği) kararı çıkacağına dair büyük bir umut beslediğini iddia etti. Mütercimler, "Kemal Bey buradan umutlu biçimde bekliyormuş. Kadrosu hazır, her gün listeler üzerinde kafa yoruyorlarmış. Geldiğinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlere yönelik çok ağır tasfiyeler yapacağı söyleniyor" dedi.

"HANÇERLENME MESELESİNİ UNUTMAM"

Yayında Kılıçdaroğlu’nun duygusal motivasyonuna da değinen Mütercimler, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine "Ömrümün sonuna kadar sırtımdan hançerlenmemi unutmam, unutamam" ifadesini kullandığını aktardı.

NATO TOPLANTISI VE "ZAMANLAMA" MANEVRASI

Temmuz başında görülecek davanın hemen ardından 7-8 Temmuz’da gerçekleşecek NATO zirvesine dikkat çeken Mütercimler, bu süreçte çıkacak bir kaosun Türkiye’nin uluslararası imajına zarar vereceğini belirtti. Mütercimler, "Aslında bu yönde bir kararın yargıda alındığı ancak uygun zamanın beklendiği konuşuluyor. Eğer bu karar çıkarsa ortaya çıkacak siyasal çalkantı ve kaos göğüslenebilir gibi değil" uyarısında bulundu.

"CHP’LİLER TEPKİ OLARAK ERDOĞAN’A OY VERİR"

Olası bir "mutlak butlan" kararının ve Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığının ters tepeceğini savunan Mütercimler, seçmen sosyolojisine dair çarpıcı bir iddiada bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu meseleye artık öfkelenmiş olan insanlar, eğer az buçuk tanıyorsam o nefret ve tepkiyle gider Tayyip Bey’e oy verirler. Bu durum yine Tayyip Bey’in seçilmesine hizmet eder."

"TÜRK DEMOKRASİSİ DİNAMİTLENİYOR"

Mütercimler, CHP’nin sıradan bir parti olmadığını, "Müdafaa-i Hukuk" cemiyetlerinin vücut bulmuş hali olduğunu hatırlatarak "Bu meselenin ortaya atılması yalnızca partiye değil, ülkenin siyasal geleceğine ihanettir. Türk demokrasisini dinamitliyorlar. Anayasa Mahkemesi kararlarının bile yok sayıldığı bir ortamda bu kapının açılması olağanüstü tehlikelidir" ifadelerine yer verdi.