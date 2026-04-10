CHP lideri Özgür Özel'in siyasetin odağına oturan ara seçim çağrısına yönelik tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili çarpıcı bir yorumu da Erol Mütercimler yaptı. Ara seçimlerin her zaman talepte bulunan tarafın lehine sonuçlanmayabileceğini vurgulayan Mütercimler, 1977–1980 arasındaki süreci örnek göstererek dikkat çekici analizlerde bulundu.

Mütercimler, 5 Haziran 1977’de yapılan genel seçimlerin hemen öncesinde yaşanan 1 Mayıs 1977 Taksim Katliamı’nın, ülkenin siyasi atmosferini derinden etkilediğini hatırlattı. Söz konusu seçimde, Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 41,38 oy oranıyla birinci parti olmasına rağmen tek başına iktidar kuramadı.

1979 yılında gerçekleştirilen ara seçimlere değinen Mütercimler, bu seçimlerin siyasi dengeleri değiştirdiğini belirtti. Ara seçimlerde Adalet Partisi’nin, CHP’den beş milletvekilliğini alarak mevcut hükümetin düşmesine neden olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin ardından, Süleyman Demirel başbakanlığında bir azınlık hükümeti kuruldu. Mütercimler, söz konusu dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin koalisyon arayışlarını ve tartışmalı süreçleri beraberinde getirdiğini belirterek, Türkiye’nin bu çalkantılı dönemin sonunda 12 Eylül 1980 Darbesi’ne sürüklendiğini ifade etti.

Açıklamasında genel bir değerlendirme yapan Mütercimler, “Siyasette ara seçimler talep edilebilir ancak sonuçları çoğu zaman beklendiği gibi olmayabilir” diyerek, siyasi aktörlere tarihsel deneyimler üzerinden uyarıda bulundu.

Mütercimlerin analizi şu şekilde;

Ara seçim talepleri her zaman talepte bulunanın lehine sonuçlanmayabilir. Örneğin; 5 Haziran 1977 genel seçimlerinden sonra, beş milletvekilliği için 14 Ekim 1979 tarihinde bir ara seçim yapılması gerekmişti. Konuyu fazla dağıtmak istemiyorum ama 5 Haziran 1977 tarihi önemlidir. Bu seçimin hemen öncesinde, 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin ağır yaralandığı 1 Mayıs 1977 katliamı yaşanmıştı.

Seçim işte bu ağır tablonun hemen arkasından yapıldı. (Bu sürecin detaylarını daha sonra ayrıca anlatırım.) 1979 yılındaki bu ara seçimde Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden beş milletvekilliğini alarak mevcut CHP hükümetinin düşmesine neden oldu. Ardından Süleyman Demirel başbakanlığında Adalet Partisi azınlık hükümeti kuruldu. 1977 genel seçimlerinde Bülent Ecevit liderliğindeki CHP, %41,38 oy alarak birinci parti olmuştu ve sonrasında bir genel seçimde bu oy oranına bir daha hiç ulaşılamadı. Ancak birinci parti olmasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Bu durum beraberinde yeni koalisyonları ve Güneş Motel gibi olayları getirdi.