Yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de ikamet ettiği binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Bir süredir psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunan Köse’nin yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi.

EVİNDE NOT BULUNDU

Olayın ardından evinde inceleme başlatan polis ekipleri, el yazısıyla yazılmış not buldu. Köse’nin el yazısıyla yazılmış notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse’nin geride bıraktığı mektupta son isteğini de dile getirdiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, Köse’nin vasiyetinde, "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." dediği ifade edildi.