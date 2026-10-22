Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İstanbul Sarıyer'de yaşadığı 40 katlı binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden 61 yaşındaki yapımcı Erol Köse'nin ölümüyle ilgili adli süreç tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda şüpheli bir durum veya üçüncü kişilerin kasıt ve kusuru bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

ÜZERİNDEN ÇIKAN 3 CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, dava dosyasındaki adli inceleme raporunda, Köse'nin üzerinden 3 adet cep telefonu çıktığı bilgisine yer verildi. Telefonlardan ikisinin kilitli olması sebebiyle açılamadığı, incelenebilen tek cihazda ise şüpheli bir duruma veya suça azmettiren bir delile rastlanmadığı aktarıldı.

YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI BEDEN TRAVMASI

Adli Tıp değerlendirmesinde, Erol Köse'nin ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması olduğu kesinleşti.

Dosyadaki tüm teknik ve adli bulguları değerlendiren savcılık, olayda bir başkasının sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

Kaynak: Sabah