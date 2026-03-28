Köse, babasına şöyle seslendi:

“Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın.”

Dijan Köse, cenaze törenine katılan ünlülere de teşekkür etti:

“Hayatımın en acı gününde yanımda olarak desteklerini esirgemeyen Polat Yağcı, Hare Dinçer, Hande Yener, Orhan Gencebay, Sevim Emre, İlker Koç, Seren Serengil, Ömür Gedik, Ferhat Göçer, Hakan Peker, Ömer Candan, Özgür Aras, Dilan Çıtak ve Şahin Özer’e sonsuz teşekkürler.”

DİJAN KÖSE KİMDİR?

Dijan Nazlan Köse, Türk yapımcı Erol Köse’nin ilk evliliğinden olan kızıdır.

Annesi Ajlan Köse’dir. 1992 doğumlu olan Dijan Köse, marka yönetimi, iş geliştirme ve pazarlama alanlarında uzmanlaşmıştır.

2024’ten itibaren Marka Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Köse, marka kimliği oluşturma, konumlandırma ve büyüme stratejileri üzerine çalışmaktadır.

Daha önce kendi girişiminde marka geliştirme ve yönetim süreçlerini yürütmüş, ayrıca İş Geliştirme Lideri ve Müşteri Yönetimi Lideri pozisyonlarında bulunmuştur.

Yurt dışında İş Geliştirme Müdürü ve Müşteri Yöneticisi olarak deneyim kazanmış, etkinlik yönetimi ve müşteri deneyimi konularında uzmanlaşmıştır.

Eğitimine Fashion Institute of Technology’de devam eden Köse, 2015-2017 yılları arasında Tekstil Geliştirme ve Pazarlama alanında eğitimini tamamlamış, ardından 2018-2019’da Baruch College’da pazarlama eğitimi almıştır.

DİJAN NE DEMEK?

Dijan, genellikle Çerkes kültüründe kullanılan ve kökeni Adigece’ye dayanan bir kız ismidir. “Di” (bizim) ve “Jan/Can” (kraliçe, atik, ruh) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

“Bizim kraliçemiz”, “becerikli/çevik” ya da “canımız” anlamlarına gelir.