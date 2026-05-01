Erol Bulut, İngiltere'ye geri dönüyor: Yeni takımını yazdılar...

Erol Bulut için İngiltere iddiası gündeme gelirken, Championship ekibinde Bulut’un öne çıkan adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü. İşte detaylar…

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran deneyimli teknik adamın, yeniden İngiltere’ye dönebileceği öne sürüldü.

WATFORD İDDİASI

Footy Inisder'ın haberine göre; Watford’un, Championship’te görev yapan teknik direktör Ed Still ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve yerine adaylar arasında Erol Bulut’un da bulunduğu iddia edildi.

Haberde, Watford’un sezonu beklentilerin altında tamamlaması nedeniyle teknik direktör değişikliğine gidebileceği belirtildi.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Erol Bulut, takımın başında çıktığı 8 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

51 yaşındaki teknik adam, Türkiye’de daha önce Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Alanyaspor gibi kulüplerde de görev yapmıştı.

CARDIFF CITY DÖNEMİ

Daha önce İngiltere'de Cardiff City’yi çalıştıran Bulut, burada 58 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyetlik performans sergilemişti.

BU SEZON WATFORD

Watford, bu sezon Championship’te çıktığı 45 maçta 57 puan topladı ve ligin son haftasında şampiyon Coventry City ile karşılaşacak.

Ayrıca Watford, ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

