Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın İsrail ve Lüksemburg'un hazırlık maçları kadrosunda yer almadı.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, durumla alakalı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sakatlığım nedeniyle iki hazırlık maçında Milli Takım kadrosunda yer alamadığım için üzgünüm. Çocuklara ve teknik direktör Maran'a bu iki mücadelede başarılar diliyorum. Yakında görüşmek üzere. Forza Albania!"

SEZON KARNESİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Arnavut futbolcu, bu süreçte 15 gol atarken 7 de asist yaptı.

Bordo-mavili ekip, sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Muçi'nin bonservisini alma kararı vermişti.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Arnavutluk Milli Takımı ile 17 maça çıkan Muçi, 3 gol atma başarısı gösterdi.