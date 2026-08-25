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Kaynak: AA

Ermenistan Parlamentosu, hükümetin Azerbaycan ile barışın sağlamlaştırılması ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesini içeren 5 yıllık programını onayladı.

Parlamentoda, haziran ayında yapılan seçimlerden galip çıkan Nikol Paşinyan hükümetinin “Gerçek Ermenistan” konseptine dayandırdığı 2026-2031 programı oylamaya sunuldu.

PROGRAM KABUL EDİLDİ

Oylamada program, 63 milletvekilinin lehte oyuyla kabul edildi. 24 milletvekili ise programa karşı oy kullandı.

Kabul edilen programda, Azerbaycan ile tesis edilen barışın güçlendirilmesi ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılması hedefi yer aldı.

TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİ HEDEFİ

Programda dikkat çeken başlıklardan biri de Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi oldu.

Ermenistan hükümetinin 5 yıllık programında, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi hedefleri yer aldı.

DIŞ POLİTİKADA DENGE VURGUSU

Programda Ermenistan’ın “dengeli ve dengeleyici dış politika” çizgisini sürdüreceği mesajı verildi.

Bu kapsamda AB ve ABD ile stratejik ortaklıkların derinleştirilmesi, Rusya ile ilişkilerin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi, İran, Çin ve Hindistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi.

Programda ayrıca barış ve güvenliğin korunmasının da Ermenistan’ın dış politika öncelikleri arasında yer aldığı belirtildi.