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Kaynak: AA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında Anayasa’nın 158. maddesine parmak basarak hükümetin istifa mektubunu Cumhurbaşkanlığına sunduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılan istifa mektubunu canlı yayında imzaladığı anı paylaşan Paşinyan, prosedürün anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Ermenistan basını Armenpress’in aktardığı bilgiye göre; resmi istifa başvurusuna rağmen yönetimde herhangi bir otorite boşluğu olmayacak. Yeni hükümet kurulup onaylanana kadar mevcut kabine üyeleri yürütme yetkilerini ve vekillik görevlerini sürdürecek.

Anayasa’nın 149. maddesi uyarınca parlamento çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar partisi, gün içerisinde Cumhurbaşkanı’na yeni Başbakan adayını iletecek. Cumhurbaşkanı’nın anayasal süresi içinde aday gösterilen ismi Başbakan olarak ataması ve ardından yeni kabine şekillenecek.