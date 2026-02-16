Türkiye ile Ermenistan arasında uzun süredir Gürcistan üzerinden dolaylı olarak yürütülen ticaretin doğrudan kara ticareti şeklinde yapılması için yeni bir adım atıldı. Yetkililer, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından uygulamanın başlatılacağını bildirdi.

1993 yılından bu yana kapalı olan kara sınırı nedeniyle iki ülke arasındaki ticaret büyük ölçüde üçüncü ülkeler üzerinden yürütülüyordu. Bu sistemde Türkiye’den çıkan ürünler önce Gürcistan’a gönderiliyor, evrak işlemleri burada değiştirildikten sonra Ermenistan’a ulaştırılıyordu. Yeni uygulamayla birlikte sevkiyatların yine Gürcistan güzergâhını kullanması öngörülse de resmi belgelerde son varış noktası doğrudan Ermenistan olarak gösterilebilecek.

Uzmanlar, bu değişikliğin aracı firmalar nedeniyle oluşan yüzde 10-15 civarındaki ek maliyetleri azaltabileceğini ve ticaret hacmini artırabileceğini değerlendiriyor. Hâlihazırda iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 300-350 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Yeni düzenlemenin özellikle Türkiye’nin doğu illerinden yapılacak sınır ticaretini canlandırabileceği, karşılıklı tarım ve sanayi ürünleri akışını kolaylaştırabileceği ifade ediliyor. Sürecin, son yıllarda yürütülen normalleşme görüşmeleri ve bölgesel ekonomik iş birliği adımlarıyla bağlantılı olduğu da değerlendiriliyor.