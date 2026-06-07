Ermenistan’da seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere bugün sandık başına gidecek. Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulacak seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışacak. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 20.00'de sona erecek.
Ermenistan bugün sandık başında
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Ermenistan halkı, parlamento seçimleri için bugün sandık başına gidiyor.
Kaynak: DHA
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