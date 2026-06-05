Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7 Haziran'da yapılması planlanan parlamento seçimleri kapsamında yürütülen kampanya çalışmalarına katıldı. Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in aktardığı bilgilere göre Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen seçim mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Siyasi partilerin veya ittifakların alacağı oy oranlarından bağımsız olarak bu sürecin en büyük galibinin halk olacağını belirten Paşinyan, Ermenistan siyasetinde kararları dar grupların değil, doğrudan vatandaşın kendisinin verdiğini ifade etti.

Miting alanındaki konuşmasında sandığın ve halk iradesinin önemine değinen Başbakan Paşinyan, ülkenin demokratik dönüşümüne dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Paşinyan, "Bugün en önemli husus şudur: Seçimlere gidiyoruz ve seçimlerin sonucuna kim karar veriyor? Karar verme hakkını kendinde gören bir sistem, bir kişi ya da dar bir grup yok. Bugün siyasi güçler, doğrudan vatandaşlarla iletişim kurarak mesajlarını onlara ulaştırmaya çalışıyor."

Seçim dönemlerinin, her bir bireyin elindeki siyasi gücün en üst seviyeye ulaştığı dönemler olduğunu belirten Paşinyan, bu sürecin sadece siyasi bir yarış olmadığını, vatandaşların partilerin vaatleriyle kurduğu bağ sayesinde derin bir duygusal ve içeriksel boyutu da bulunduğunu ifade etti.

Paşinyan, "iktidarın halkın üzerinde bir güç olarak görüldüğü dönemlerin" geride kaldığını vurgulayarak, "Bugün halk efendidir, hükümet ise hizmetkardır. Hizmetkar olmak küçültücü ya da aşağılayıcı bir durum değildir; aksine büyük bir onurdur." diye konuştu.