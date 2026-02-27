Ermenistan, turizmi canlandırmak için vizede düzenlemeye gitti. Yeni karara göre, aralarında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık vatandaşlarının da bulunduğu 113 ülkeden gelenlerden, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar vize istenmeyecek.

180 GÜNLÜK MUAFİYET TANINDI

Ermenistan'daki yeni vize uygulaması ile, hedef ülkelerden gelen yolcular bir yıl içerisinde toplamda 180 güne kadar vizesiz konaklayabilecek. Muafiyet kapsamına alınan gruplar arasında şunlar yer alıyor:



Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkeleri (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn dahil). Birleşik Krallık ve ABD vatandaşları. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için geçerli oturma iznine sahip olan kişiler.

TURİZM HAREKETLİLİĞİNİ YIL GENELİNE YAYMAYI AMAÇLIYOR

Ermenistan Turizm Komitesi, yeni vize kararının temel amacının ülkenin kültürel mirasını, doğal manzaralarını daha geniş bir kitleye tanıtmak olduğunu ifade etti. Ortaçağ manastırları, anıtsal mimarisi ve rüzgarlı zirveleriyle öne çıkan ülke, Avrupa'dan kısa ve orta menzilli uçuşlarla erişilebilir olmasını pekiştiriyor.

Ermenistan Turizm Komitesi Başkanı Lusine Gevorgyan, yeni vize kararıyla ilgili “Ermenistan açık ve misafirperver bir ülke; kültürümüzü, manzaralarımızı ve misafirperverliğimizi 2026 boyunca daha çok ziyaretçiyle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.