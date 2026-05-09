Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan tarihi yapı kompleksi yeniden ayağa kaldırılıyor. Osmanlı’nın son dönemlerinde Ruslar tarafından inşa edilen ve geçmişte Ermeni ile Rus cephaneliği olarak kullanılan alan, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla gençlik kampına dönüştürülüyor.

Ünseli Mahallesi’nde devam eden Alpaslan Gençlik Kampı projesini, Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet yerinde inceledi.

Van Gölü kıyısında bin kişilik kamp

1914-1915 yıllarında inşa edilen ve 11 yapıdan oluşan tarihi kompleksin, restorasyon sonrası yeniden hizmete açılması hedefleniyor. Yaklaşık 150 dönümlük alan üzerine kurulan kampın tamamlandığında bin kişilik kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor.

Doğayla iç içe konumlanan kamp alanında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmasının yanı sıra çeşitli eğitim programlarından da yararlanacağı belirtildi.