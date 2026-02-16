Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Sözcü TV'de yayınlanan 'Maç Varsa Erman Hoca Var' programında logoda hatalı yıldız kullanıldığı iddiası Galatasaray taraftarlarını çileden çıkardı.
FENERBAHÇE 5 YILDIZ, GALATASARAY 4 YILDIZ OLARAK KULLANILDI İDDİASI
Programda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarının karşılaştırıldığı esnada iki kulüp logoları ekrana geldi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; Fenerbahçe'de 5 yıldızlı logo kullanılırken Galatasaray logosunun 4 yıldız olduğu görüldü. Bu durum sarı kırmızılı camiada büyük tepkilere yol açtı.
GALATASARAY TARAFTARLARI KANALI PROTESTO ETTİ
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuya yönelik tepkilerini dile getiren Galatasaray taraftarları 'boykot' etiketiyle kanalı protesto etti.
Galatasaray taraftarlarının tepki dolu paylaşımalarından bazıları şu şekilde: