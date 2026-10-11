Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakem kararları tartışma konusu oldu.
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş maçının hakemine tepki: 'Boğa güreşi mi sandın?'
Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki tartışmalı pozisyon, Erman Toroğlu'nun sert eleştirilerine neden oldu. Pozisyonun penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini savunan Toroğlu, İspanyol VAR hakemine tepki gösterirken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da seslendi.Kaynak: Haber Merkezi
Mücadelede Beşiktaş kalecisinin Kocaelisporlu futbolcunun ayağına müdahale ettiği pozisyonda oyunun devam etmesi, Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu'nun tepkisini çekti.
Pozisyonun açık bir penaltı olduğunu savunan Toroğlu, bariz gol şansının engellendiği gerekçesiyle kırmızı kart da gösterilmesi gerektiğini öne sürdü.
'NET PENALTI VE KIRMIZI KART'
Beşiktaş kalecisinin müdahalesini değerlendiren Erman Toroğlu, pozisyonda topa değil rakip oyuncuya yönelik bir hareket olduğunu savundu.
Toroğlu, "Kaleci topa uzanıp çelmek isterken çarpsa kırmızı olmaz, elle oynama hakkı var. Ama adam geçti, kaleci uzandı ayağını çekti. Kurbanlık koyunun tek ayağı gibi kaldı çocuk, vuramadı. Tutmasa gol olacak. Bu pozisyon net penaltı ve bariz kasıttan dolayı net kırmızı karttır! Palamut gibi pozisyonu görmediler."
'SEN BUNU BOĞA GÜREŞİYLE Mİ KARIŞTIRDIN?'
Karşılaşmanın İspanyol VAR hakeminin pozisyona müdahale etmemesini sert sözlerle eleştiren Erman Toroğlu, "Selçuk İnan ve futbolcuları günlerdir köpek gibi çalışmış, 40 bin kişinin önünde kafa kafaya mücadele ediyor. Sen bunu vermiyorsun İspanyol! Sen bunu memleketindeki boğa güreşiyle mi karıştırdın? Boğa güreşinde bile faul bu ya! Bu resmen emek hırsızlığıdır. Penaltı atılsa maç 2-2 olacak, Beşiktaş 10 kişi kalacaktı." dedi.
HACIOSMANOĞLU'NA DA SESLENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da seslenen Toroğlu, daha önce yabancı VAR hakemi uygulamasıyla ilgili yaptığı çağrıyı hatırlattı.
Toroğlu, "Başkan dinlemedin, Yasin Kol'larla başın ağrıdı. Şimdi İspanyol hata yapınca yırttın Hacıosmanoğlu! Yerli VAR bu hatayı yapsaydı hop oturup hop kalkardın, Türkiye ayağa kalkardı. Ama görüyorsunuz, demek ki hakemler dünyanın her yerinde aynı" ifadelerini kullandı.