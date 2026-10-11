Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş maçının hakemine tepki: 'Boğa güreşi mi sandın?'

'SEN BUNU BOĞA GÜREŞİYLE Mİ KARIŞTIRDIN?'

Karşılaşmanın İspanyol VAR hakeminin pozisyona müdahale etmemesini sert sözlerle eleştiren Erman Toroğlu, "Selçuk İnan ve futbolcuları günlerdir köpek gibi çalışmış, 40 bin kişinin önünde kafa kafaya mücadele ediyor. Sen bunu vermiyorsun İspanyol! Sen bunu memleketindeki boğa güreşiyle mi karıştırdın? Boğa güreşinde bile faul bu ya! Bu resmen emek hırsızlığıdır. Penaltı atılsa maç 2-2 olacak, Beşiktaş 10 kişi kalacaktı." dedi.