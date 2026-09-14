Erman Toroğlu İsmail Kartal'a verdi veriştirdi: 'Konken oynamaya benzemez'

Maçta Guendouzi'nin ilk yarıda kaçırdığı net pozisyona da değinen Toroğlu, "Guendouzi’nin pozisyonu olacak şey değil. O pozisyonu kaçıracak oyuncu değil ama kafa olarak hazır değil. Bir hocanın istifa vermesi falan çok şeyi değiştirir. Ondan sonra biz paramızı alırız der topçu." değerlendirmesinde bulundu.