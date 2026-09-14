Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Erman Toroğlu İsmail Kartal'a verdi veriştirdi: 'Konken oynamaya benzemez'
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile golsüz berabere kalmasının ardından karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu, sahadaki oyuna yönelik sert eleştirilerde bulunurken hafta içi istifa edip tekrar geri dönen teknik direktör İsmail Kartal'ı hedef aldı.Furkan Çelik
Sarı Lacivertliler 2 puan bıraktığı deplasmanda ikinci yarı iki kez direğe takılırken bu sezon ligde ilk kez bir maçta gol sesi çıkmadı
Maçın ardından eski hakem ve futbolcu yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmayı Sözcü TV'ye değerlendirdi.
Maç öncesi İsmail Kartal'ın 'Oyuncular geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık.' sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Erman Toroğlu, "Futbolcuların rezilliğinden alıştıkları belli oluyor. Bugün Fener kazansa ne olurdu? Kendinizi aldatırsınız." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erman Toroğlu, "Kendi kendine konuşan futbolcuyu sevmem. Yere bakarak yürüyor, bozuk para arıyor. Oyuna bak. Eğiliyor, dönüp gidiyor arada hakeme bakıyor." dedi.
Maçta Guendouzi'nin ilk yarıda kaçırdığı net pozisyona da değinen Toroğlu, "Guendouzi’nin pozisyonu olacak şey değil. O pozisyonu kaçıracak oyuncu değil ama kafa olarak hazır değil. Bir hocanın istifa vermesi falan çok şeyi değiştirir. Ondan sonra biz paramızı alırız der topçu." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncuların performansında düşüş olduğunu ve bunun irdelenmesi gerektiğinin altını çizen Erman Toroğlu İsmail Kartal'a yönelik iğneleyici ifadeler kullanarak şunları söyledi:
“Hocam bu farklı bir iş. Kahvede konken oynayıp gelip, taş oynayıp teknik direktörlük yapmaya benzemez arkadaş! Sözüm meclisten dışarı"
Takımda Mason Greenwood'un tek başına oynadığını ifade eden Toroğlu ayrıca Milan Skriniar'ın başka bir takımda olması halinde 3 defa atılacağını belirtti.
Hakemin Fenerbahçe'ye karşı Slovak oyuncunun yaptığı müdahaleleri cezalandırmaya korktuğunu dile getirdi.
"Ben bu kadar kalitesiz bir maç çok nadir seyrettim." diyen Erman Toroğlu, 'Bizi kazansaydı kötü futbol namına ayıp olurdu." ifadelerini kullandı.