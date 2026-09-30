Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Türk futbolunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Erman Toroğlu 'Hep beraber istifa edecekler' diyerek 3 isme çağrı yaptı
Erman Toroğlu, MHK'ya yönelik soruşturmanın ardından kaleme aldığı köşe yazısında yaşanan gelişmeleri ve A Milli Takım'ın son maçlarda aldığı kötü sonuçları da değerlendirerek 3 isme istifa çağrısında bulundu.Furkan Çelik
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi tespitleri, HTS ve MASAK çalışmalarının da incelendiği açıklandı.
Sözcü'deki köşe yazısında MHK'ya yönelik soruşturma ile A Milli Takım'ın aldığı sonuçları ele alan Toroğlu, üç isme istifa çağrısı yaptı
'TFF BU İŞİ SEYİRCİ OLARAK ATLATAMAZ'
Toroğlu, köşesinde MHK'daki gelişmeler karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun da sorumluluk alması gerektiğini savundu.
Soruşturma kapsamında MASAK çalışmalarının bulunmasına dikkat çeken Toroğlu, mevcut MHK'nin hakem atamalarını sürdürmesini de eleştirdi.
3 İSMİ İŞARET ETTİ
Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun birlikte görevlerini bırakması gerektiğini savundu.
"İbrahim Hacıosmanoğlu bir yanına Montella'yı öbür yanına da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu alacak, hep beraber istifa edecekler. Yani toptan." diyen Toroğlu yazısının devamında sert ifadeler de kullandı.
Erman Toroğlu, "Eğer istifaya yürekleri yetmiyorsa, Boğaz’da üç tane köprü var. En yükseği üçüncü köprü. El ele oradan aşağıya atlayacaklar." diye ekledi.
Toroğlu ayrıca TFF'nin olası bir istifa sürecinde kendi bünyesindeki birimlerin de incelenmesini talep etmesi gerektiğini belirtti. Böyle bir adımın göreve gelecek yeni yönetimin daha rahat çalışmasına katkı sağlayacağını savundu.