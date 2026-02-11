Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu’nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasındaki görüşmeye dair iddialarına Türk spor basınının duayeni Şansal Büyüka da destek verdi. Büyüka, söz konusu görüşmeyi kendisinin de bildiğini açıkladı.
Erman Toroğlu haklı mı, haksız mı? Duayen gazeteci açıkladı...
Erman Toroğlu’nun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görüşmesini açıklaması sonrası soruşturma başlatıldı. Türk spor basını duayeni Şansal Büyüka, görüşmenin detaylarını doğruladı ve Toroğlu’na destek verdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Geçtiğimiz pazar katıldığı canlı yayında Toroğlu, şunları söylemişti:
“Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ dedi. Ben bunu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Federasyon başkanına, ‘Bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü. İçerden de baskı var, bize yardım edin, destek olun’ gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir. Haa, bir kulüp başkanı gidip başkana ‘Biz şampiyonluğa oynuyoruz, bize doğru dürüst hakem ver’ diyebilir.”
Toroğlu’nun bu açıklamasının ardından, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı ve savcılığa ifadeye çağrıldı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Toroğlu ifadesinde şunları söyledi:
"Açıklamaları yapma amacım işim gereğince kamuoyunu bilgilendirmekti. İfademde belirttiğim gibi tarafların bu görüşmenin detaylarını açıklamaları gerektiğini canlı yayında belirttim. Nitekim bu görüşme içeriğini diğer kulüplerde merak etmektedir. Ben bu açıklamayı yapmadan önce ne TFF Başkanı ne de Galatasaray Kulübü Başkanı ile iddiaların içeriği ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmedim.
Canlı yayından sonra da kaynaklarımla da haricen bir görüşme gerçekleştirmedim. Galatasaray Kulübü başkanın daha önce basına verdiği açıklamaları okuduğumuz da kamuoyunun da görüşme içeriklerine ilişkin bir merak söz konusuydu.
Ben de duyduklarımı söyledim. Ben bu açıklamayı spor yorumcusu olmam sebebiyle kamuoyuna açıkladım. Benden başka spor yorumcularının da belirtmiş olduğu konuya ilişkin açıklamaları mevcuttur. Ancak bu görüşmeye ilişkin benim belirttiğim hususları belirtip belirtmediklerine dair herhangi bir bilgi sahibi değilim."
Erman Toroğlu adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorusu üzerine de "Bana soracaklarınızı TFF Başkanı ve Galatasaray Başkanı'na sorun" dedi.
Şansal Büyüka Açıkladı
Şansal Büyüka ise katıldığı youtube programında Erman Toroğlu'na hak verdi ve olayı kendisinin de bildiğini söyledi.
Şansal Büyüka ise katıldığı youtube programında Erman Toroğlu'na hak verdi ve olayı kendisinin de bildiğini söyledi.
Büyüka şu ifadeleri kullandı:
"Sakın ha sakın ha! Bu sakın hanın arkasında ne var? Valla şu var ben hayatımda ilk defa duyuyorum. Pazar akşamı yorum yapıyorsun pazartesi soruşturmaya çağrılıyorsun. Pazar akşamı yaptığın yorumda bana göre yanılmış bir şey yok. Ben Erman Toroğlu'nun doğru söylediğini düşünüyorum açıkçası.
Bu haberin medyanın önemli bazı isimlerinde olduğunu da biliyorum. Bazı gazete müdürlerinde, bazı youtube kanallarının yorumcu ve patronlarında benzer insanların bu haberi de birinci elden, TFF kanalından aldıklarını düşünüyorum. Ve bu konuşma sanıyorum ki sadece Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak genel kurulla sınırlı bir konuşma. Çerçeve onu kapsıyor. Onun dışında bir konuşma yok diye biliyorum. Ben haberin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani mesela ben de biliyordum bunu.
Yalanlanırım diye bir yerde kullanmadım açıkçası. İçerik Galatasaray genel kuruluyla ilgili. Haberin doğruluğunu medyadaki insanlar biliyor. O bakımdan yanlış bilgi diye Erman hocanın çağrılması, bilmiyorum hukuka saygılı olacağız. Yapacak bir şey yok. Ama ben haberin doğru olduğunu düşünüyorum.
Bakalım yeni bir açıklama yaparlar mı bu kadar sansasyondan sonra. Açıklama yapılırsa birine zararı dokunur mu işin bu tarafı var. Yani sonuçta Galatasaray kongresi ile ilgili bir konuşma.
Sonuçta bu doğru ama niye buna kızıyorsunuz? Yalan söylersen, yanlış söylersen, hakaret edersen, aşağılarsan her türlü yasal hakkı kullan. Ama doğru söylenen bir şey için bu kadar tepki koymayı da açıkçası... Yani gazetecilik giderek zorlaşıyor. Yorumculuk, gazetecilik, youtube neler uçuşuyor havalarda."