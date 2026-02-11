Erman Toroğlu haklı mı, haksız mı? Duayen gazeteci açıkladı...

Bu haberin medyanın önemli bazı isimlerinde olduğunu da biliyorum. Bazı gazete müdürlerinde, bazı youtube kanallarının yorumcu ve patronlarında benzer insanların bu haberi de birinci elden, TFF kanalından aldıklarını düşünüyorum. Ve bu konuşma sanıyorum ki sadece Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak genel kurulla sınırlı bir konuşma. Çerçeve onu kapsıyor. Onun dışında bir konuşma yok diye biliyorum. Ben haberin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani mesela ben de biliyordum bunu.