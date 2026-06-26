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Kaynak: AA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, kadrosunu Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha ve sağ kanatta görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

KOSOVA MİLLİ TAKIMI FORMASINI DA GİYİYOR

Kosova Milli Takımı'nın da formasını terleten Ermal Krasniqi, geçen sezonu Polonya ekibi Legia Varşova'da kiralık olarak geçirdi.

Hem orta sahada hem de kanat hattında görev yapabilen tecrübeli futbolcunun, yeni sezonda Amedspor'un hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.