Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a sahasında 3-1 kaybeden Kayserispor'da maç sonu teknik direktör Erling Moe karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımın gelişim gösterdiğine değinen Norveçli teknik adam ayrıca hakem kararlarına yönelik de eleştirilerini dile getirdi.

ERLING MOE: 'KAYSERİSPOR KENDİ SAHASINDA BÖYLE OYNAMALI'

Erling Moe Trabzonspor maçının ardından şunları söyledi:

"Bugün ortaya koyduğumuz performanstan çok memnunum. 10 kişi oynamamıza rağmen takımın bu kadar kısa sürede gösterdiği gelişim gerçekten sevindirici. Sahada oynamak istediğimiz oyunu büyük ölçüde ortaya koyduk. Özellikle Kayserispor’un kendi sahasında bundan sonra da bu şekilde oynaması gerektiğini düşünüyorum.

Hakem kararlarında bir standart olmalı. Bizim oyuncumuza kırmızı kart çıkıyorsa Cardoso'nun pozisyonunda da kırmızı kart çıkması lazımdı. Benim iç saha maçımda böyle bir performans ortaya çıktı ve her maç öyle olmalı. Öncelikle planımız iç sahamızda oynarken cesur oynamaktı. Bugün de bunu başardığımızı düşünüyorum. Yeterli pozisyonları bulduk ama değerlendirme noktasında başarılı değildik."