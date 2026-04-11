Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda maç öncesi planlarını sahaya yansıtabildiklerini belirten Norveçli teknik adam özellikle ikinci yarıda peş peşe gelen gollerden sonra varlık gösteremediklerine değindi.

ERLING MOE: 'FENERBAHÇE MAÇI HAK ETTİ'

Erling Moe Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası şöyle konuştu:

"Maç öncesi planladığımız şeyler ilk yarıda tuttu. İyi geçişler yakaladık ama değerlendiremedik. İlk yarı sonunda gol yedik, ardından ikinci yarıda iki hızlı gol yiyince varlık gösteremedik. Fenerbahçe maçı hak etti. Bizim için bundan sonrası daha zor olacak. Savaşacağız. Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor ama savaşmaya devam edeceğiz."