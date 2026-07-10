Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı

Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı

2026 Dünya Kupası’nda Norveç’i ilk kez çeyrek finale taşıyan Erling Haaland’ın performansının arkasındaki rutin İngiliz basınında gündem oldu. Beslenme düzeninden uyku alışkanlıklarına kadar birçok detay dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası’nda attığı gollerle Norveç’i tarihinde ilk kez çeyrek finale taşıyan Erling Haaland, sahadaki performansının yanı sıra günlük yaşam rutinleriyle de gündem oldu.

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Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı - Resim: 2

Günde 6 öğün ve 6 bin kalori

İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre Haaland, her gün 6 öğün tüketiyor ve günlük yaklaşık 6 bin kalori alıyor.

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Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı - Resim: 3

Norveçli yıldızın beslenme programında biftek, balık, tavuk, makarna, sebze, yumurta, sakatat, çiğ süt ve bal gibi besinler yer alıyor.

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Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı - Resim: 4

Uyku düzenine büyük önem veriyor

Haberde Haaland’ın uyku kalitesini artırmak için mavi ışık engelleyici gözlük kullandığı, burnundan nefes alabilmek amacıyla ise uyurken dudaklarını bantladığı belirtildi.

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Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı - Resim: 5

Her gün yoğun antrenman

25 yaşındaki golcünün fiziksel formunu koruyabilmek için her gün 300 şınav ve yaklaşık 1000 karın egzersizi yaptığı öne sürüldü.

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Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı - Resim: 6

Buz banyosu rutini

Haaland’ın antrenman sonrası toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla her gün buz banyosu yaptığı da haberde yer alan dikkat çekici ayrıntılar arasında gösterildi.

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Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı - Resim: 7

Dünya Kupası’na damga vurdu

Norveç Milli Takımı’nın yıldızı, 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale kadar oynanan maçlarda 7 gol kaydederek turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

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Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı - Resim: 8

Eski Norveç Milli Takımı takım arkadaşı Josh King ise onun hakkında şöyle demişti:

"Hayatımda onun kadar çok yemek yiyen birini görmedim. Ayı gibi yiyor."

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