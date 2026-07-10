2026 FIFA Dünya Kupası’nda attığı gollerle Norveç’i tarihinde ilk kez çeyrek finale taşıyan Erling Haaland, sahadaki performansının yanı sıra günlük yaşam rutinleriyle de gündem oldu.
Erling Haaland’ın başarısının sırrı ortaya çıktı: İşte uyguladığı sıra dışı beslenme programı
2026 Dünya Kupası’nda Norveç’i ilk kez çeyrek finale taşıyan Erling Haaland’ın performansının arkasındaki rutin İngiliz basınında gündem oldu. Beslenme düzeninden uyku alışkanlıklarına kadar birçok detay dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Günde 6 öğün ve 6 bin kalori
İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre Haaland, her gün 6 öğün tüketiyor ve günlük yaklaşık 6 bin kalori alıyor.
Norveçli yıldızın beslenme programında biftek, balık, tavuk, makarna, sebze, yumurta, sakatat, çiğ süt ve bal gibi besinler yer alıyor.
Uyku düzenine büyük önem veriyor
Haberde Haaland’ın uyku kalitesini artırmak için mavi ışık engelleyici gözlük kullandığı, burnundan nefes alabilmek amacıyla ise uyurken dudaklarını bantladığı belirtildi.
Her gün yoğun antrenman
25 yaşındaki golcünün fiziksel formunu koruyabilmek için her gün 300 şınav ve yaklaşık 1000 karın egzersizi yaptığı öne sürüldü.
Buz banyosu rutini
Haaland’ın antrenman sonrası toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla her gün buz banyosu yaptığı da haberde yer alan dikkat çekici ayrıntılar arasında gösterildi.
Dünya Kupası’na damga vurdu
Norveç Milli Takımı’nın yıldızı, 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale kadar oynanan maçlarda 7 gol kaydederek turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.
Eski Norveç Milli Takımı takım arkadaşı Josh King ise onun hakkında şöyle demişti:
"Hayatımda onun kadar çok yemek yiyen birini görmedim. Ayı gibi yiyor."