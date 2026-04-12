CHP’de Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. Parti yönetimi, gelişmeler üzerine il başkanlarını Ankara’da olağanüstü toplantıya davet etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erkol’un tutuklanmasının ardından tüm il başkanlarını salı günü Ankara’da bir araya gelmeye çağırdı. Toplantıda izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor.
ERKOL İÇİN PARTİ İÇİNDE HAREKETLİLİK
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanması, parti içinde geniş yankı uyandırdı. İl başkanlarının katılımıyla yapılacak toplantıda hem hukuki süreç hem de siyasi adımların değerlendirilmesi öngörülüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’ye yönelik usulsüzlük iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erkol’un da aralarında bulunduğu 9 kişi, akşam saatlerinde tutuklanmıştı.