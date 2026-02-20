Dizinin yönetmeni Zeynep Günay’ın, sahnelerdeki duygu yoğunluğunu artırmak için müziği bir yöntem olarak kullandığını ifade eden Selahattin Paşalı, set ortamının adeta bir müzik şölenine dönüştüğünü söyledi. Paşalı, özellikle Erkin Koray’a olan hayranlığının altını çizerek, usta sanatçının şarkılarının sahnelerin ruhuna girmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

SEVİNCE VE SENİ HER GÖRDÜĞÜMDE İLE DUYGU DOLU ANLAR

Röportajda kişisel müzik zevkinden bahseden başarılı oyuncu, "Büyük bir Erkin Koray fanıyım" diyerek sanatçıya olan bağını dile getirdi. Sette en çok dinledikleri ve kendisini etkileyen şarkıların "Sevince" ve "Seni Her Gördüğümde" olduğunu belirten Paşalı, bu eserlerin canlandırdığı karakterin iç dünyasıyla paralellik kurmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

HIZLI TÜKETİM ÇAĞINDA NOSTALJİ ARAYIŞI

Teknolojinin hızıyla her şeyin çok çabuk tüketildiğine değinen Selahattin Paşalı, geçmişin estetiğine ve değerlerine duyduğu özlemi de paylaştı. "Sevmek Zamanı" gibi kült filmlerden ve o dönemin sanat anlayışından ilham aldığını belirten oyuncu, "O zamanlar bir şeyler daha kıymetliymiş galiba. İnsanlık belki biraz daha kıymetliydi" sözleriyle nostaljik bir bakış açısı sundu. Bu tutkunun, dizinin atmosferine de olumlu yansıdığı gözlemlendi.