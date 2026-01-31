Yıllardır genetik miras ya da yoğun stresle ilişkilendirilen erken yaşta saç beyazlaması hakkında tıp dünyasında çığır açan yeni bir bulguya ulaşıldı.

New York Üniversitesi (NYU) Langone Health bünyesinde yürütülen ve sonuçları Nature dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, saç rengini veren hücrelerin sanılanın aksine ölmediğini, sadece "hareketsiz" kaldığını saptadı.

KÖK HÜCRELERİN "GEZGİN" DOĞASI BOZULUYOR

Normal şartlar altında, melanosit kök hücreleri (McSC) saç folikülü içinde farklı bölmeler arasında hareket ederek saç tellerine pigment sağlıyordu. Ancak yapılan deneyler, yaşlanma veya dış faktörlerin etkisiyle bu hücrelerin saç kökündeki "folikül çıkıntısı" adı verilen bölgede sıkışıp kaldığını gösterdi.

Sıkışan hücreler, pigment üretimi için gerekli olan olgunlaşma evresine geçemediği için saçlar doğal rengini kaybederek gri veya beyaz renkte çıkmaya başladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Araştırmanın başyazarı ve NYU Langone Health'te görevli Dr. Qi Sun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Melanosit kök hücrelerinin bu benzersiz bukalemun gibi hareket etme yeteneği, saçın rengini koruması için hayati önem taşıyor. Bulgularımız, bu hücrelerin sabitlenmesiyle saçın ağardığını net bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Üniversitesi Kök Hücre ve Rejeneratif Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ya-Chieh Hsu, hücrelerin bu hareket kabiliyetini kaybetmesinin geri döndürülebilir bir süreç olabileceğine dikkat çekti.

Hsu, bu mekanizmanın anlaşılmasının, gelecekte saç beyazlamasını durduracak veya tersine çevirecek tedaviler için temel oluşturduğunu belirtti.

TEDAVİ İÇİN YENİ BİR KAPI ARALANDI

Bilimsel veriler, saç folikülündeki hücrelerin işlevini tamamen yitirmediğini, sadece doğru noktaya ulaşamadığını kanıtladığı için "saç boyama" devrinin yerini hücresel tedavilere bırakabileceği öngörüldü.

Uzmanlar, bir sonraki aşamada bu "sıkışmış" hücreleri yeniden hareketlendirecek lokal yöntemler üzerinde çalışacaklarını kaydetti.