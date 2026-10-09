Türk Kanser Derneği tarafından hayata geçirilen ve toplumda derin bir farkındalık yaratmayı hedefleyen “Güçlü Yumruklar, Güçlü Kadınlar” projesinin görkemli lansmanı gerçekleştirildi. Meme kanserinde erken teşhisin hayati önemine dikkati çekmek amacıyla Türk Kanser Derneği ve Brand İletişim iş birliğiyle hayata geçirilen bu özel projede, sevilen oyuncu ve ses sanatçıları güçlü görsel anlatımlarla kamera karşısına geçti. Kadınların direncini, gücünü ve mücadelesini simgeleyen bu çalışma, kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı.

Çekimler sırasında sanatçıların bazıları boks eldivenleriyle mücadele ruhunu yansıtırken, bazıları meme kanseri simgesi olan pembe kurdele ile bazıları ise zarif pembe fularlar kullanarak objektif karşısına geçti. Farklı sembol ve aksesuarların ustalıkla harmanlandığı çekimlerde her sanatçı, kendi özgün tarzıyla projeye dahil oldu. Ünlü fotoğrafçı Orkun Ölmez’in objektifinden çıkan ve kendine has fotoğraf diliyle şekillenen kareler, kadınların güçlü ve özgün portrelerinden oluşan özel bir serinin ortaya çıkmasını sağladı. Çekimlerin kamera arkası görüntüleri projenin sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılırken, sanatçıların çekim sürecindeki yüksek enerjisi ve projeye verdikleri samimi destek izleyicilerden büyük takdir topladı.

“Güçlü Yumruklar, Güçlü Kadınlar” projesinin resmi lansmanı, lüks ve konforun buluştuğu Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleştirildi. Projede yer alan birbirinden değerli sanatçıların yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim lansmana katılarak bu anlamlı projeye tam destek verdi. Davette yapılan konuşmalar, meme kanseriyle mücadelede toplumsal bilincin ne denli kritik bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Lansman gecesinde bir konuşma yapan Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtaran rolünü bir kez daha vurgularken, projeye gönüllü olarak katılan tüm sanatçılara ve kurumsal paydaşlara teşekkürlerini iletti. Ev sahibi olarak gecede konuşan Fairmont Quasar İstanbul Genel Müdürü Cem Akşahin ise, meme kanseri farkındalığına dikkat çeken böylesi prestijli bir projeye ev sahipliği yapmaktan ve bu çalışmaya destek vermekten duydukları büyük mutluluğu dile getirdi.

Projenin tıp dünyasındaki seslerinden biri olan Radyasyon Onkoloğu Prof. Dr. Berrin Pehlivan da gerçekleştirdiği konuşmasında, meme kanserinde erken teşhisin hastalıkla mücadeledeki başarı oranını katbekat artırdığına vurgu yaptı. Öte yandan projenin ulaşım sponsoru olan Rent Go, sağladığı güçlü lojistik destekle meme kanserinde erken teşhise yönelik bu büyük farkındalık çalışmasının en önemli paydaşları arasında yerini aldı.

PROJEDE YER ALAN GÜÇLÜ İSİMLER

Toplumsal farkındalık yaratmak ve milyonlarca kadına umut olmak amacıyla yola çıkan bu anlamlı projede sanat ve ekran dünyasının sevilen pek çok ismi yer aldı. Mahassine Merabet, Ezgi Şenler, Yasemin Yazıcı, Aybüke Yılmaz, Yağmur Yüksel, Cemre Arda, Perihan Ünlücan, Feyza Civelek, Betül Demir ve Seçil Gür, projeye gönül veren ve kamera karşısına geçerek güçlü kadın portrelerini canlandıran isimler oldu. Bu güçlü kadro, kadınların dayanışmasını ve sağlığın önemini en güzel şekilde gözler önüne serdi.