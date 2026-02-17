CHP lideri Özgür Özel erken seçim çağrılarını sürdürürken iktidar partisinden seçim açıklaması geldi. Partisinin Uşak İl Başkanlığı’nda Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’nde konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman “Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak. Cumhurbaşkanı'mızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek” şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın aday olmasının önü açılacak ve bizler de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız” diyen Yayman, “Yani 2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak.

CHP’Yİ HEDEF ALDI

"AKP'nin tek rakibinin yine kendisi" olduğunu dile getiren Yayman, "CHP'ye bakarak değil millete ve sokağa bakarak hizmet ettiklerini" ileri sürdü.

Yayman, CHP'li belediyelerin, yönettikleri kentlerde su sıkıntısı ve trafik sorunu gibi problemlerin yaşanmasına rağmen kamu kaynaklarını israf ettiklerini, konserlere milyonlar harcadıklarını iddia etti.

AKP döneminde ulaşımda, sağlıkta ve birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini anlatan Yayman, "Türkiye'ye dışarıdan bakanlar, gıpta ediyorlar. Dışarıdan bakanların gıpta ettiği bir Türkiye'de muhalefet, CHP zihniyeti maalesef her şeye kara çalıyor. Her şeye dezenformasyon yapıyor, algı operasyonları yapıyor. İşte maalesef ama maalesef bugün CHP, Türkiye'de gelişmenin, büyümenin, ilerlemenin ve Türkiye'nin küresel güç olmasının yanında değil maalesef engelleyicisi gibi bir duruma sürükleniyor. Vatandaşımız bunu görüyor ve bunu ifade ediyor" diye konuştu.