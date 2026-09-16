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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin normal takvimde 14 Mayıs 2028’de yapılacağını belirtirken, bu tarihten önce seçimlerin yenilenmesinin de mümkün olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kullandığı “yaklaşan seçimler” ifadesinin ardından başlayan seçim tarihi tartışmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

'ERKEN SEÇİM DEĞİL YENİLENMİŞ SEÇİM'

Gazeteci Ceyhun Bozkurt’a konuşan Bahçeli, seçimlerin normal takvimine işaret ederken 2028’den önce sandığa gidilebileceğini de açık biçimde dile getirdi.

Bahçeli, “Türkiye’de seçimler 14 Mayıs 2028’de yapılacak” dedikten sonra dikkat çeken bir ihtimali gündeme taşıdı:

“Başka bir seçenek de şu. Bunu ‘erken seçim’ olarak tanımlamamak lazım. Anayasa’ya göre yöntem şudur, yenilenmesi söz konusu olabilir seçimlerin. 14 Mayıs 2028’in öncesinde seçimlerin yenilenmesi söz konusu olabilir.”

MHP’NİN ADAYI YİNE ERDOĞAN

Bahçeli, MHP’nin olası Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayının da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

“Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen Bahçeli, Erdoğan’ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazanmasını “üç hilal” benzetmesiyle anlattı:

“Sayın Cumhurbaşkanı, üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Geriye üç hilalin üçüncüsü kaldı. İnşallah onu da tamamlayacaktır.”