Dünya genelinde yürütülen kapsamlı epidemiyolojik çalışmalar, uyku süresi ile yaşam süresi arasındaki doğrudan korelasyonu çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

Bilim insanları, gece boyunca 7 saatten az uyumanın vücudun biyolojik onarım mekanizmalarını sekteye uğrattığını ve kronik hastalıkların önünü açtığını bildirdi.

BİYOLOJİK SAAT VE ERKEN ÖLÜM İLİŞKİSİ

California Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten dünyaca ünlü nörobilim uzmanı Prof. Dr. Matthew Walker, yetersiz uykunun genetik yapı üzerindeki tahrip edici etkilerine dikkat çekti.

Dr. Walker, uykusuzluğun DNA onarım süreçlerini durdurduğunu ve bağışıklık sistemini çökerttiğini ifade etti.

Walker, "Uyku bir lüks değil, biyolojik bir zorunluluktur; 7 saatin altındaki her dakika, vücudun kendini yenileme kapasitesinden çalınmış bir süredir" değerlendirmesinde bulundu.

KALP SAĞLIĞI VE METABOLİK ÇÖKÜŞ

Harvard Tıp Fakültesi uyku bozuklukları uzmanı Dr. Charles Czeisler, kısa süreli uykunun kardiyovasküler sistem üzerindeki baskısını vurguladı.

Dr. Czeisler, yetersiz dinlenmenin kan basıncını yükselttiğini ve damar sertliği riskini iki katına çıkardığını belirtti.

Yapılan klinik gözlemler sonucunda, düzenli olarak 6 saatten az uyuyan bireylerde kalp krizi ve inme vakalarının çok daha sık görüldüğü kaydedildi.

KÜRESEL ARAŞTIRMALARIN ORTAK SONUCU

Birleşik Krallık merkezli yürütülen ve 1,3 milyondan fazla kişinin verilerinin incelendiği meta-analiz sonuçları, uykusuzluğun yaşam süresini kısalttığını teyit etti.

Uzmanlar, az uyumanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda bilişsel fonksiyonlarda da kalıcı hasarlar bıraktığını ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişimini hızlandırdığını açıkladı.