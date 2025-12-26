Yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi' dizisi için 'erken final' yapacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sina Koloğlu konuyu köşe yazısına taşıdı.

Koloğlu Rüya Gibi dizisi için 'Rüya Gibi, biraz toparlar gibi. Yüzde 4’lerin üzerine çıktı. Yapım tarafı; 'Devam edecek çünkü zaten reytingler de onu gösteriyor, yayıncı kanalı zaten sonuna kadar arkasında duruyor, bütün oyuncular çok hevesli ve oynadıkları rolden, işten çok memnunlar inanılmaz birbirine bağlı, birbirini seven, çok pozitif bir ekip' dedi' yazdı.

Show TV ekranlarının yeni ve iddialı yapımı Rüya Gibi dizisi, izleyicileri İstanbul'un kenar mahallelerinden lüks ve tehlikeli bir dünyaya taşıyor.

Başrollerinde yetenekli oyuncular Seda Bakan (Aydan) ve karizmatik isim Uğur Güneş'i (Emir) bir araya getiriyor.