Erken emeklilik için tarih verildi: Erdoğan’a gidilecek

Bakanlıktaki toplantıya konuyu uzun uzadıya anlatmak yerine doğrudan somut bir belgeyle girdiğini belirten Uğurlu, masadaki dikkat çeken diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Kendi e-Devlet'imden çıkardığım prim dökümümü Sayın Bakan Yardımcımızın önüne bıraktım. '9975 gün primim var, bana 15 sene sonra emeklilik gözüküyor. Ben bu primle ne yapayım?' diye sordum."