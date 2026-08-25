Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile gerçekleştirdiği kademeli emeklilik görüşmesinin perde arkasını anlattı.
Erken emeklilik için tarih verildi: Erdoğan’a gidilecek
EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, katıldığı bir yayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile gerçekleştirdiği kademeli emeklilik görüşmesine dair detayları aktardı. Uğurlu, kademeli emeklilik için net tarih verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Bakanlığın soruna yüzde 100 hakim olduğunu belirten Uğurlu, masaya bütçe mazeretinin getirilmediğini vurgulayarak, 4,5 milyon mağdur için yasanın çıkmasını beklediği tarihi açıkladı.
EYT yasasını kıl payı kaçırarak emekliliği 15-17 yıl sonraya ertelenen milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberlerde.
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile başkentte gerçekleştirdiği üst düzey görüşmenin detaylarını paylaştı.
Görüşmede yaşanan samimi diyaloglar ve bakanlığın konuya yaklaşımı, kademeli emeklilik bekleyenler için umut vadedici sinyaller verdi.
Bakanlıktaki toplantıya konuyu uzun uzadıya anlatmak yerine doğrudan somut bir belgeyle girdiğini belirten Uğurlu, masadaki dikkat çeken diyaloğu şu sözlerle aktardı:
"Kendi e-Devlet'imden çıkardığım prim dökümümü Sayın Bakan Yardımcımızın önüne bıraktım. '9975 gün primim var, bana 15 sene sonra emeklilik gözüküyor. Ben bu primle ne yapayım?' diye sordum."
Bu doğrudan girişin ardından toplantının klasik bürokratik havadan çıkarak çok daha samimi bir zemine oturduğunu aktaran Uğurlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da daha önce konuya hakimiyetini ve kendilerine hak verdiğini hatırlatmasının görüşmedeki buzları tamamen erittiğini söyledi.
EMADDER'in Türkiye genelindeki 81 il yapılanması, 12 bini aşkın resmi üyesi ve 1,5 milyona ulaşan sosyal ağ gücü, Bakanlık nezdinde şaşkınlık ve takdirle karşılandı. Uğurlu'nun aktardığına göre, üye sayılarını duyan Bakan Yardımcısı Aydın, "Muhalefetteki çoğu partide bu kadar üye yok" diyerek derneğin gücüne dikkat çekti. Dernek yönetiminin meselenin siyaset üstü bir adalet sorunu olduğunu vurgulaması üzerine ise Bakan Yardımcısı araya girerek "Bu bir memleket meselesi" yanıtını verdi.
Görüşmede en çok dikkat çeken detaylardan biri de "bütçe yetersizliği" gibi klasik bürokratik engellerin öne sürülmemesi oldu.
Uğurlu, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın derneğin demokratik ve seviyeli duruşunu takdir ettiğini belirterek kendilerine, "Sakın mücadeleyi bırakmayın, aynı seviyede mücadeleye devam edin. Mutlaka bir sonucu olacaktır." mesajını verdiğini açıkladı. Aydın'ın, uğurlama esnasında Uğurlu'nun masaya bıraktığı prim döküm belgesini şahsen istemesi de konuya duyulan ilginin bir diğer göstergesi olarak kayıtlara geçti.
Eylül ayında saha çalışmalarına hız verecek olan dernek, Ekim ayında Ankara'da tüm mağduriyetlerin dile getirileceği çok büyük bir adalet mitingine hazırlanıyor.
Uğurlu'nun bundan sonraki en büyük şahsi hedefi ise adaletsizliği yüz yüze anlatabilmek için doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmak.
Milyonların en çok merak ettiği "Kademeli emeklilik ne zaman yasalaşacak?" sorusuna ise Uğurlu şahsi öngörüleriyle yanıt verdi. Uğurlu, konunun olası bir seçim sathımailinde çözüleceğine inandığını belirterek şu çarpıcı tahminlerde bulundu:
"2026 yılının sonuna doğru bu konuda resmi bir açıklama yapılacağını ve 2027'nin ilk 6 ayında kademeli emekliliğin yasalaşacağını düşünüyorum. Seçim yatırımıyız nihayetinde. Eğer 2027'de bir erken seçim olacaksa, aynı EYT'de olduğu gibi seçimden birkaç ay önce kademeli emekliliğin apar topar yasalaşmasını bekliyorum."