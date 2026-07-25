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Dünyada giderek yaygınlaşan FIRE (Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik) hareketi, yüksek maaştan çok tasarruf ve disiplinli yatırımla erken yaşta emekli olmayı hedefleyen milyonlarca kişiye ilham veriyor.

Bu yaşam tarzını benimseyenlerden Kanadalı yazılım mühendisi Kristy Shen ile ABD'li öğretmen Amy Minkley, erken emekliliğe uzanan hikayelerini anlattı.

31 VE 44 YAŞINDA EMEKLİ OLDULAR

31 yaşında emekli olan Kristy Shen, Çin'in kırsalında günde sadece 44 sentle büyüdüğünü, buna rağmen tasarruf ve yatırımla milyoner olmayı başardığını söyledi.

44 yaşında emekli olan öğretmen Amy Minkley ise tasarruflarını artırıp yatırım planını tamamladıktan sonra 2021 yılında emekli oldu. Meksika ve Tayland'da yaşadıktan sonra eşiyle birlikte Endonezya'nın Bali Adası'na yerleşti.

LÜKS YERİNE TASARRUFU SEÇTİLER

Her iki isim de erken emeklilik için yaşam tarzlarını değiştirdiklerini belirtti.

Kristy Shen, otomobil satın almadığını, dışarıda daha az yemek yediğini ve daha büyük bir eve taşınmadığını anlatırken, çamaşır makinesi olmayan küçük bir evde yaşamaya devam ederek birikimlerini yatırıma yönlendirdi.

Amy Minkley ise dokuz yıl ev arkadaşıyla yaşadığını, yemeklerini kendisinin hazırladığını, elektronik eşyalarını eskiyene kadar kullandığını ve büyük harcamalar yapmadan önce iki kez düşündüğünü ifade etti.

"EN BÜYÜK KAZANCIMIZ PARA DEĞİL, ZAMAN"

Erken emekliliğin ardından eşiyle birlikte dünyayı gezen ve kitap yazan Shen, FIRE sayesinde satın aldıkları en değerli şeyin zaman olduğunu belirterek, "Sevdiğimiz insanlarla istediğimiz kadar vakit geçirebiliyoruz." dedi.

Bali'de yaşayan Minkley de bugün yoga yaptığını, evini yenilediğini ve ailesiyle daha fazla zaman geçirdiğini söyleyerek erken emekliliğin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını dile getirdi.

FIRE HAREKETİ NEDİR?

1990'lı yıllarda ortaya çıkan FIRE (Financial Independence, Retire Early) hareketi; yüksek tasarruf oranı, düşük harcama alışkanlığı ve uzun vadeli yatırımlarla klasik emeklilik yaşını beklemeden finansal bağımsızlığa ulaşmayı amaçlıyor.

ABD'de doğan bu yaklaşım, son yıllarda Kanada, Avrupa, Avustralya ve Asya'nın birçok ülkesine yayılarak küresel bir yaşam modeline dönüştü.