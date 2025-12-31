Yıllardır toplum içerisinde bir şaka unsuru olarak görülen ve "erkek gribi" (man flu) olarak adlandırılan durumun, sanılanın aksine psikolojik bir abartıdan ibaret olmadığı bilimsel verilerle kanıtlandı.

Oxford Üniversitesi ve Stanford Tıp Fakültesi gibi prestijli kurumlarda yürütülen çalışmalar, erkeklerin viral enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olduğunu ve semptomları daha şiddetli hissettiklerini doğruladı.

TESTOSTERON BAĞIŞIKLIĞI FRENLİYOR

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Mark Davis, yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmada, erkeklerdeki yüksek testosteron seviyelerinin grip aşısına verilen yanıtı zayıflattığını gözlemledi.

Dr. Davis, yüksek testosteronun belirli gen gruplarıyla etkileşime girerek vücudun antikor üretme kapasitesini düşürdüğünü belirtti. Uzman, bu durumun erkeklerin virüslere karşı daha zayıf bir direnç göstermesine neden olduğunu ifade etti.

Kadınlarda bulunan östrojen hormonunun bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahip olduğu kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Sabra Klein, östrojenin grip virüslerinin hücre içinde çoğalmasını zorlaştırdığını, erkeklerde ise bu koruyucu kalkanın bulunmadığını dile getirdi.

BEYİN SICAKLIĞI VE SEMPTOM ŞİDDETİ

Konu üzerine önemli bir makale yayımlayan Kanadalı aile hekimi ve profesör Dr. Kyle Sue, erkeklerin gribe karşı "evrimsel bir dezavantaj" yaşadığını savundu.

Dr. Sue, erkeklerin bağışıklık sisteminin doğuştan daha zayıf olduğunu ve bu sebeple grip kaynaklı hastaneye yatış oranlarının ve ölüm riskinin erkeklerde daha yüksek seyrettiğini vurguladı.

Uzman, erkeklerin yaşadığı durumun bir "mızmızlanma" değil, vücudun virüse karşı verdiği ağır bir savaşın sonucu olduğunu aktardı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Daha Yüksek Ateş: Bazı araştırmalar, erkeklerin enfeksiyon anında kadınlara göre daha yüksek vücut ısısı ve daha fazla inflamasyon (iltihaplanma) belirtisi gösterdiğini işaret etti.

İyileşme Süresi: Viral enfeksiyon sonrası iyileşme sürecinin, erkeklerde kadınlara kıyasla ortalama %20 daha uzun sürdüğü saptandı.

Bu bulgular ışığında, erkeklerin hastalık dönemindeki "ölüm döşeğindeymiş gibi" sergiledikleri tutumun, aslında vücutlarının virüsle mücadelesindeki biyolojik zorluktan kaynaklandığı sonucuna varıldı.