Yeni yayımlanan bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların sağlıklı erkeklerde kısa sürede vücut yağını artırabildiğini ve bazı cinsiyet hormonlarında düşüşe yol açabileceğini ortaya koydu. Bulgular, bu beslenme biçiminin yalnızca kilo üzerinde değil, üreme sağlığı üzerinde de etkili olabileceğine işaret ediyor.

AYNI KALORİ, FARKLI ETKİ

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmada, kalori değeri eşit olan diyetler karşılaştırıldı. Buna rağmen ultra işlenmiş gıdalar tüketen erkeklerde kilo ve yağ oranında artış gözlenirken, işlenmemiş gıdalarla beslenen grupta benzer bir etki görülmedi. Sonuçlar, gıdanın sadece kalorisi değil, işlenme düzeyinin de önemli olduğunu ortaya koydu.

HORMONLARDA DÜŞÜŞ VE DOĞURGANLIK SİNYALİ

Araştırmada, yüksek kalorili ultra işlenmiş diyetin sperm üretimiyle ilişkili FSH hormonunda düşüşe yol açtığı belirlendi. Ayrıca testosteron seviyelerinde azalma eğilimi ve sperm hareketliliğinde gerileme gibi bulgular da raporlandı. Bu durum, erkek üreme sağlığı açısından dikkat çekici bir risk sinyali olarak değerlendiriliyor.

AMBALAJ KİMYASALLARI ŞÜPHE ALTINDA

T24’te yer alan habere göre çalışmada, ultra işlenmiş gıda tüketen erkeklerde bazı ftalat türlerinin daha yüksek seviyelerde bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu kimyasalların plastik ve ambalajlardan geçerek vücuda girebildiğini ve hormonal sistemi etkileyebileceğini ifade etti.

DENEY SÜRECİ

Araştırmaya 20–35 yaş aralığında 43 sağlıklı erkek katıldı. Katılımcılar üç hafta boyunca ultra işlenmiş ve işlenmemiş gıdalardan oluşan diyetleri dönüşümlü olarak uyguladı. Ara dönemlerde ise normal beslenmeye geçildi. Bu yöntemle, gıdaların işlenme düzeyine bağlı etkiler doğrudan karşılaştırıldı.

UZMANLARDAN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Araştırmacılar, elde edilen bulguların ultra işlenmiş gıdaların yalnızca metabolizma üzerinde değil, hormonal denge üzerinde de etkili olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, bazı sonuçların daha uzun süreli çalışmalarla doğrulanması gerektiği vurgulanıyor.